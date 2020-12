1 / 6 Das Baselbieter Skigebiet Langenbruck hat zwei Skilifte. Der obere Lift steht aber auf Solothurner Gebiet und darf derzeit nicht betrieben werden. deinkick.ch Die Betreiber sind verärgert: «Da kann man nur sagen: Verstanden!», sagt Mit-Inhaber Peter Hammer. deinkick.ch Epidemiologisch würden die beiden Kantone die Situation ganz unterschiedlich interpretieren. Google Maps

Darum gehts Das Skigebiet in Langenbruck BL hat zwei Lifte. Einen im Baselbiet und einen im Kanton Solothurn.

Corona-bedingt darf der eine betrieben werden, der Bessere aber nicht.

Der Lift-Betreiber kann die kantonal unterschiedlichen Regelungen nicht nachvollziehen.

Wenn in der Silvesternacht in Langenbruck BL Schnee fällt, können an Neujahr nur die unteren Skipisten befahren werden. Der Kanton Solothurn hat nämlich beschlossen, Corona-bedingt die Skigebiete per 27. Dezember 2020 zu schliessen.

Langenbruck liegt als hinterste Gemeinde des Oberbaselbiets an der Grenze zum Kanton Solothurn. Während der untere Skilift noch auf dem Boden der Gemeinde liegt, befindet sich der obere Lift bereits in der Gemeinde Holderbank im Kanton Solothurn. Wie SRF berichtet, führt das jetzt zur Situation, dass wegen den unterschiedlichen Corona-Massnahmen in den Kantonen Basel-Landschaft und Solothurn nur einer der beiden Lifte betrieben werden kann.

«Da kann man nur sagen: Verstanden!», sagt Lift-Betreiber Peter Hammer auf Anfrage von 20 Minuten. Begreifen könne er die Regelung jedoch nicht. «Epidemiologisch interpretieren die beiden Kantone die Situation ganz unterschiedlich», sagt Hammer. Es gehe den Solothurner Behörden darum, die Spitäler nicht zu überlasten. «Hat es im Baselbiet demnach genügend Betten?», fragt er sich.

90 Prozent der Gäste aus dem Baselbiet

Auf seinen Pisten würden sich nur äusserst selten Unfälle ereignen: «Wir haben sehr breite und nicht zu steile Pisten.» Ausserdem betrachte er sein Skigebiet als Dienst an der Region. «Wir sind ein Baselbieter Skigebiet», so Hammer, «90 Prozent der Gäste kommen aus dem Baselland». 20 Minuten berichtete 2017, dass vor allem die Nähe zum Wohnort, die Pisten für Skifahrer und Boarder aus der Region attraktiv macht.

«Der untere Lift kann man auch als Zubringer betrachten zum Oberen, der weitaus schneesicherer ist», so Hammer. Derzeit könne man beim Zubringerlift noch nicht fahren, oben wäre es hingegen problemlos möglich. «Dass gerade der obere Lift still gelegt wurde, ist natürlich ärgerlich. So gehen die Leute einfach dort Skifahren, wo es erlaubt ist», sagt Hammer.