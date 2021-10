«Haben Verantwortung» : Dieses Skigebiet setzt freiwillig auf Zertifikatspflicht statt Maske

Bereits Ende Juli beschloss die Leitung des Skigebietes Fideriser Heuberge, auf die Wintersaison die Zertifikatspflicht einzuführen. Jetzt wird das kleine Gebiet im Prättigau zum Vorreiter in der Schweiz.

So können Besucher zentral unten im Tal kontrolliert werden…

Die Heuberge AG setzen als wohl erstes Skigebiet in der Schweiz auf eine Zertifikatspflicht.

Wie die Skigebiete in dieser Saison den Umgang mit der Pandemie handhaben werden, ist noch nicht ganz klar. Sicher ist, dass in geschlossenen Kabinen eine Maske getragen werden muss sowie dass in den Innenräumen der Bergbeizen die Zertifikatspflicht herrscht. Welche weiteren Massnahmen getroffen werden, bleibt den Betreibern der Skigebiet überlassen.