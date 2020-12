Ein seltenes Phänomen wird heute über dem P azifischen Ozean zu sehen sein: eine totale Sonnenfinsternis. Bei einer Sonnenfinsternis sind Erde, Mond und Sonne tagsüber so ausgerichtet, dass der Mond genau zwischen Erde und Sonne steht und die Sonne deswegen komplett blockiert. Teilweise Sonnenfinsternisse gibt es öfter, doch totale Sonnenfinsternisse sind selten, weil sich die Körper genau in einer Linie befinden müssen. Doch wer in Chile oder Argentinien lebt, kann eine solche totale Sonnenfinsternis heute erleben.

Die Zone, in der man die Sonnenfinsternis in ihrer Totalität sehen kann, liegt weitgehend auf dem Meer, man kann das Ganze also aus Booten oder Schiffen am besten sehen. Doch auch auf einem schmalen Pfad auf dem Land zwischen Chile und Argentinien kann man das Phänomen beobachten.