In Zusammenarbeit mit der Pädagogische n Hochschule Luzern entwickelt Inlusio Interactive ein Spiel, das Lernenden den Holocaust und die Geschichte der Judenverfolgung auf neue Weise vermitteln soll . W ie die «Luzerner Zeitung» schreibt, ist das Spiel «When We Disappear» von historischer Relevanz, weil dieses eine potenziell wahre Geschichte erzählt – über ein Mädchen, das 1943 von ihrer Schwester und ihren Eltern getrennt wird und den Gräueltaten des 2. Weltkriegs zu entkommen versucht.

Enge Zusammenarbeit mit Pädagogen und Historikern

Das Spiel ist gemeinsam mit Geschichtsforschenden entwickelt worden, die zahlreiche historisch überlieferte Biografien in eine r einzige n Storyline zusammenfügten. «Wir wollen das Potential von Games und digitalen Formaten nutzen, um gesellschaftsrelevante Themen verantwortungsvoll anzugehen» , s agt Robin Burgauer, Gründer und Produzent von Inlusio Interactive auf Anfrage von 20 Minuten. «Mit dem Spiel wollen wir Geschichte auf gleichzeitig spielerische und bildende Art vermitteln» , so Burgauer weiter. «When We Disappear» konfrontier e Spielende immer wieder mit Dilemma-Situationen . Dies soll die Lernenden dazu animieren, getroffene Entscheidungen zu reflektieren oder mit Lehrern und Mitschüler *i n nen zu diskutieren. Burgauer erklärt: «Die Entscheidungen, die von den Spielenden getroffen werden, haben auch direkten Einfluss auf das Spielgeschehen.»

Deshalb sind die Produzenten in engem Austausch mit Historikern und Pädag og innen, um ein historisch bedeutsames und pädagogisch wirksames Spielerlebnis zu erzeugen. «Unsere Vision ist es, ein Game zu produzieren, welches sich im Weltmarkt beweisen kann und zusätzlich in Schulen für die Vermittlung von Geschichte genutzt werden kann.»

Ein Spiel basierend auf historischen Begebenheiten

Spiel kommt in der Schule gut an

Das erste Kapitel des Spiels wird derzeit in Schulen getestet, 2022 soll das fertige Game veröffentlicht werden. Auch Lernende finden die neue Methode interessanter und spannender, heisst es im Bericht der «LZ» weiter. Die Rückmeldungen an Hans Utz von der PH Luzern fallen deswegen durchwegs positiv aus. So finden es die Lernenden etwa nicht problematisch, ein derart ernstes Thema in ein Spiel zu verpacken. Man könne sich so besser in die betroffenen Personen hineinversetzen.