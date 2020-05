Makabere Idee

Dieses Spitalbett ist auch ein Sarg

Eine kolumbianische Werbeagentur hat wegen der Corona-Pandemie ein ungewöhnliches Spitalbett entwickelt. Es ist aus Karton und biologisch abbaubar.

Auch Kolumbien ist stark von der Corona-Pandemie betroffen. Am 18. Mai gab es 16’925 Covid-19-Infektionsfälle und 592 Todesfälle. Die etwas makabre Idee der Werbeagentur ABC Displays, ein Kartonbett zu entwickeln, das auch als Sarg d ient , hat einen ernsten Hintergrund.

Im Nachbarland Ecuador gab es zu wenig Platz , um all die Corona-Toten zu begraben. V iele Leichen wurden auf der Strasse gelagert, weil sich die Angehörigen keinen Sarg leisten konnten. ABC Displays will Kolumbien vor diesem Szenario bewahren. Ausserdem soll der Sarg das Risiko reduzieren, dass das Pflegepersonal be i m Einsargen i nfizier t wird .