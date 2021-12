Digitaler Kündigungsservice – Dieses Start-up kündigt für dich das Handy- oder Fitness-Abo

Handy-Abos richtig kündigen:

Zwar verzichten viele Telecom-Anbieter auf eine Mindestlaufzeit, aber bei Aktionsangeboten wird öfters eine Mindestlaufzeit definiert. Ob das Handy-Abo eine Mindestlaufzeit hat, steht im Vertrag. Wer vor Ablauf der Mindestlaufzeit kündigt, muss in der Regel die Monatsgebühren bis zum Ablauf der Mindestlaufzeit zahlen, wie Comparis schreibt. Bei Swisscom kann man das Abo schriftlich, telefonisch oder via Chat kündigen. Bei Sunrise nur telefonisch oder via Chat und Salt nimmt Kündigungen nur per Telefon entgegen.