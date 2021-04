«F*ck alles» : Dieses Stinkefinger-Foto beschäftigt den Obersten US-Gerichtshof

Nachdem sie nicht ins Cheerleading-Team aufgenommen wurde, liess eine 14-jährige Schülerin ihrem Frust freien Lauf. Damit beschäftigen sich nun die obersten Richter der USA.

via REUTERS

Nach ihrem Social Media Post geriet die 14-Jährige an ihrer Schule in Schwierigkeiten. Diese warf sie für ein Jahr aus der Softball-Mannschaft.

Die Neuntklässlerin hatte sich für das renommierte Cheerleading-Team der Mahanoy Area High School in Mahanoy City, Pennsylvania beworben. Sie war schon zuvor als Cheerleaderin aktiv.

Der Fall der jungen Cheerleaderin Brandi Levy könnte viele zum Schmunzeln bringen. Es geht aber um die sehr wichtige Frage der Grenzen der Meinungsfreiheit – und die Frage, inwieweit Schulen Jugendliche für Äusserungen in den sozialen Netzwerken bestrafen können.

Levy hatte sich im Jahr 2017 vergeblich für das erste Cheerleader-Team ihrer Schule in Mahanoy City im Bundesstaat Pennsylvania beworben. Die Jugendliche, die dem zweiten Cheerleader-Team angehörte, liess ihrem Frust daraufhin auf der Online-Plattform Snapchat freien Lauf: Sie veröffentlichte ein Foto von sich und einer Freundin mit in die Höhe gereckten Mittelfingern. Dazu schrieb sie: «F*ck die Schule, F*ck Softball, F*ck Cheer, F*ck alles.»

Die Schule warf Brandi aus dem Softball-Team

Die Trainer der Schülerin bekamen Wind von den Nachrichten – und warfen sie für ein Jahr aus dem Team. Dagegen zog die Jugendliche mit ihrer Familie vor Gericht. Sie argumentierte mit der in der Verfassung verankerten Redefreiheit und betonte, sie habe sich nicht auf dem Schulgelände befunden, als sie das Foto und die Nachricht veröffentlichte. Die Schule hätte sie deswegen nicht bestrafen dürfen.

Levy gewann in erster und zweiter Instanz, die Schulbehörden zogen daraufhin vor den Supreme Court in Washington. Sie verweisen auf ein Grundsatzurteil des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 1969: Damals war Schülern erlaubt worden, aus Protest gegen den Vietnamkrieg schwarze Bänder an den Armen zu tragen. Der Supreme Court erklärte zugleich aber Strafen gegen Schüler für rechtmässig, wenn deren Protest den Schulbetrieb schwer behindert.