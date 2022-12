London: Dieses Studio entfernt dein Kanye-Tattoo umsonst

Auf Instagram schreibt das Studio namens Naama an die Adresse der Betroffenen: «Wenn Sie eine Veränderung wollen, sind wir für Sie da.»

So entfernt das Studio Naama in London die Tattoos gratis. Auch Gang-Tattoos und Namen von Ex-Partnern entfernt das Studio umsonst.

Seit Wochen macht Kanye West mit wiederholt antisemitischen Aussagen von sich Reden. Das hat Konsequenzen – zahlreiche Sponsoren, darunter Adidas , haben sich inzwischen von West getrennt. Am Freitag sperrte der Onlinedienst Twitter das Konto des Rappers wegen «Anstiftung zur Gewalt», nachdem dieser ein Bild eines mit einem Hakenkreuz verflochtenen Davidsterns gepostet hatte. Auch mit bewundernden Aussagen über Hitler hatte er für Empörung gesorgt. Erst zu Beginn der Woche hatte sich Kanye West mit dem früheren Präsidenten Donald Trump zum Essen getroffen, und hatte dabei den rechtsextremen Nationalisten Nick Fuentes im Schlepptau.

Kein Wunder, dass sich aufgrund der nicht abreissenden Skandale auch zahlreiche seiner Fans von dem gefallenen Superstar abgewandt haben. Einigen von ihnen verschafft ein Londoner Tattoostudio nun Abhilfe: So verspricht es, Tattoos mit Kanye-West-Bezug gratis zu entfernen. Auf Instagram schreibt das Studio: «Wenn Sie eine Tätowierung haben, die von jemandem inspiriert wurde, den Sie bewundern, und dieser aus den falschen Gründen in die Schlagzeilen gerät... bei NAAMA bieten wir eine ermutigende, einfühlsame Hightech-Tattoo-Entfernung an. Wenn Sie eine Veränderung wollen, sind wir für Sie da.»