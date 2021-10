Goalie Tim Wolf – Dieses Team ist die Schiessbude der höchsten Schweizer Eishockey-Liga

1 / 6 Ajoie-Goalie Tim Wolf kann einem leid tun. Claudio De Capitani/freshfocus Der 29-Jährige bekommt pro Spiel am meisten Gegentore. Urs Lindt/freshfocus In 13 Spielen musste der Zürcher 48 Mal hinter sich greifen. freshfocus

Darum gehts Der Aufsteiger HC Ajoie hat bisher keine Chance in der Meisterschaft.

Goalie Tim Wolf muss sehr oft den Puck aus dem eigenen Netz fischen.

Nichtsdestotrotz macht ihm und seinen Teamkollegen die Arbeit weiterhin Spass.

Reto Berra befindet sich in dieser Statistik zuoberst. Kein Wunder, Berra ist Goalie beim Leader der National League, Fribourg-Gottéron. Der 34-jährige Zürcher kassiert pro Spiel 1,76 Tore, so wenig wie kein anderer. Auf der anderen Seite der Skala ist Tim Wolf zu finden, seines Zeichens Goalie beim Aufsteiger HC Ajoie, dem Tabellenletzten. Die Jurassier haben in 16 Partien gerade mal neun Punkte gesammelt. 3,86 Tore kriegt Wolf pro Partie eingeschenkt. 48 Mal musste er in 13 Spielen bereits den Puck aus dem Netz fischen. Und trotzdem hat er immer noch Freude an dem, was er tut.

«Für mich macht es gleich viel Spass wie letzte Saison, denn Hockey bleibt Hockey», sagte er bei SRF. In der vergangenen Spielzeit gewann Ajoie in der Swiss League oft und stieg am Ende auf. Nun sieht die Realität anders aus. Bei der Fangquote liegt der 29-jährige Wolf mit 90,08 Prozent nur vor Servettes Gauthier Descloux (89,86). Wolf steht vom Team wohl am meisten unter Druck: Wenn er keine Topleistung zeigt, hat Ajoie keine Chance. «Mich motiviert das. Denn ich weiss, wenn ich gut spiele, können wir gewinnen.»

Heissblütige Fans im Rücken

Obwohl die Pruntruter dennoch meist verlieren, sei die Stimmung immer noch gut im Team, so Wolf. Wenn man als Aussenseiter in eine Partie geht, hat das nicht nur Nachteile. «Es ist eine Chance», sagt der Zürcher. Und erklärt: «Es erwartet von uns niemand, dass wir hoch gewinnen. Die Fans hier im Jura erwarten von uns, dass wir kämpfen und alles geben.»

Und die jurassischen Supporter sind trotz Niederlagen noch begeisterungsfähig, laut und motiviert. Das bestätigt Wolf: «Die Fans stehen immer hinter uns, bei jedem Match. Sie feuern uns an, damit wir alles geben. Das sieht und hört man, wenn man unsere Heimspiele besucht.» Ajoie bekommt es am Freitagabend in der heimischen Raiffeisen Arena mit den ZSC Lions zu tun. Den ersten Vergleich verloren die Jurassier im Hallenstadion 2:5. Es wartet also erneut viel Arbeit auf Wolf.