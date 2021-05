Faszinosum Ameisenigel - Dieses Tier hat einen der seltsamsten Penisse des Tierreichs

… mit dem Ziel, mehr über die Fortpflanzung der Tiere zu erfahren, um so langfristig die engen Verwandten der Kurzschnabel-Ameisenigel – die Langschnabel-Echidnas (Bild) in Papua-Neuguinea – vor dem Aussterben zu bewahren.

Ein Penis ausschliesslich für Sex

Und das nicht nur aufgrund seines Aussehens, wie Jane Fenelon, Biologin an der University of Melbourne, zu «Australian Geographic» sagt: «Wir sind nicht wirklich sicher, warum er so seltsam aussieht, aber wir wissen, dass sie ihren Penis nur zur Paarung benutzen, nicht zum Urinieren.» Dadurch habe es bei seiner Evolution mehr Möglichkeiten der Gestaltung gegeben. Gemeinsam mit ihrem Team hat Fenelon das vierspitzige Glied nun untersucht.

Ausgangspunkt war eine frühere Studie ihres Co-Autors Steve Johnson von der University of Queensland in Gatton. In dieser hatte er dokumentiert, dass Echidnas bei einer Erektion immer nur zwei der vier Spitzen benutzen (siehe Box). Eine Eigenart, die man laut Fenelon eher von Reptilien als von Säugetieren kennt. So nutzten etwa Schlangen immer nur einen ihrer beiden Penisse zur Kopulation, der andere hat währenddessen Pause. Entsprechend neugierig seien sie und ihre Kolleginnen und Kollegen gewesen: «Wir wollten wissen, wie die Männchen das machen.»