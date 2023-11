Dieses Tiktok hätte die Basler Polizei kaum veröffentlicht

In Basel-Stadt hätte die Kantonspolizei gern zu Präventionszwecken Material der Videoüberwachung der Dreirosenanlage veröffentlicht.

Ein Präventionsvideo auf Tiktok reicherte die Aargauer Kapo mit Aufnahmen von Überwachungskameras an.

In Basel-Stadt durfte die Kantonspolizei jüngst in einem vergleichbaren Fall ein Video zu Präventionszwecken nicht veröffentlichen.

«Aktuell vergeht keine Nacht, in der nicht irgendwo im Kanton ein parkiertes Auto durchsucht wird», sagt Bernhard Graser, Mediensprecher der Aargauer Kantonspolizei, am Anfang des Tiktok-Videos. Dann werden Bilder von Überwachungskameras eingeblendet, auf denen junge Männer zu sehen sind, die sich an Autotüren zu schaffen machen. Die Aufnahmen stammen von privaten Überwachungskameras. Mit über 140’000 Aufrufen ist es eines der erfolgreichsten Tiktoks der Behörde.