Der goldene Treffer

Dieses Tor entscheidet das Titelrennen

Eine hübsche Vorarbeit, dann der Schuss aus sehr spitzem Winkel: YBs Meisterschuss im Video.

Danach hatte vor allem Jean-Pierre Nsame noch die Chance, das Titelrennen endgültig zu entscheiden, doch der Liga-Topskorer vergab zweimal aus bester Position. So mussten die Berner am Schluss doch noch etwas beissen, ernsthaft geriet der Sieg aber nur selten in Gefahr. Und wenn, dann war YB-Goalie David von Ballmoos zur Stelle.