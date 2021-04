Der Bundesrat hat entschieden: Ab Montag, dem 19. April 2021, dürfen wir wieder auf den Terrassen unseres Lieblings-Restaurants oder Bar sitzen, was essen oder pünktlich zu den ersten etwas wärmeren Tagen einen Feierabends-Aperitif schlürfen.

Nach so einer langen Apéro-Pause ist man etwas aus der Übung, denn der Griff in den Kühlschrank nach einem Bier oder der Flasche Weisswein ist einfacher, als aus dem Sortiment einer gut ausgestatteten Bar auszuwählen. Wir hätten da einen Tipp, falls dir die Wahl schwer fällt: Wermut.

Stylische Sortenvielfalt

Grundsätzlich gibt es Wermut von süss bis extra trocken. Mit diesen Bezeichnungen auf der Flasche erkennst du den Süssegrad: extra dry, dry, semi dry, semi sweet und sweet – hier ist mehr als 130 Gramm Zucker je Liter in der Flasche.

Ausserdem gibt es den Aperitif in weiss, rot oder rosé. Getrunken wird guter Wermut ganz simpel auf Eis, mit einem Spritzer Tonic oder Soda. Aber auch als Cocktail schmeckt er super – aber dazu später mehr.

Wermut gemixt

Whiskey und roter Wermut gehören in einen klassischen Manhattan.

Mit einem Negroni startest du stilvoll in den Abend.

Negroni ist so beliebt, dass seit 2013 jedes Jahr die sogenannte Negroni Week stattfindet, in der Bars auf aller Welt ihre Negroni-Variationen vorstellen. Tatsächlich kann man den Negroni auf hunderte Arten zubereiten. Eine Zutat, die es aber fast immer braucht, ist Wermut. Zum 100. Geburtstag des Kult-Aperitifs hat 20-Minuten-Lifestyle den Negroni-Meister Luca Picchi in Mailand besucht.