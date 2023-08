Überholmanöver von BMW-Fahrer ging gründlich in die Hose 

Eine 54-jährige Italienerin war am Freitag gegen 6.30 Uhr von Italien kommend mit ihrem Citroën über die Berninastrasse in Richtung Poschiavo unterwegs. Hinter ihr folgte ein 61-jähriger Franzose in einem Renault und anschliessend ein 52-jähriger Italiener in einem BMW-Kombi.