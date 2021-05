Einzug in Europa-League-Final - Villarreal-Trainer nimmt Rache an Arsenal – Spanier ärgern Superliga-Engländer

Damit wendet Villarreal im letzten Moment zwei europäische Endspiele mit ausschliesslich englischer Beteiligung ab. Das gab es so schon vor zwei Jahren. Das Team aus der Nähe von Valencia verhindert aber nicht nur, dass der Europacup zu einem englischen Pokal-Wettbewerb verkommt, sondern schlägt auch den Befürwortern der europäischen Superliga ein Schnippchen. Chelsea, die beiden Manchester-Clubs und eben auch Arsenal gehörten allesamt dem vorerst gescheiterten Millionenprojekt an.

Erster Finaleinzug im fünften Anlauf

Der Finaleinzug der Spanier ist eine Überraschung, aber keine Sensation. Schon dreimal stand der FC Villarreal in den letzten Jahren im EL-Halbfinal (2004, 2011, 2016). In der Saison 2005/2006 sorgte «El Submarino amarillo» (das gelbe U-Boot) sogar in der Champions League für Furore. Erst im Halbfinal scheitert das Überraschungsteam ausgerechnet am FC Arsenal. 15 Jahre später ist die Revanche nun geglückt.

Besonders süss schmecken dürfte das Trainer Unai Emery. Der Spanier trat im Sommer 2019 bei Arsenal die Nachfolge von Trainer-Legende Arsène Wenger an. Trotz Einzugs in den EL-Final musste Emery ein gutes Jahr später seine Koffer in London wieder packen. Nach der erfolgreichen Rache an seinem Ex-Club steht er in seinem fünften (!) Europa-League-Final in den vergangenen acht Jahren. Zwischen 2013 und 2015 gewinnt Emery mit dem FC Sevilla den Pokal gleich dreimal hintereinander.