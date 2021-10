Das vegane Schnitzel von The Green Mountain überzeugt auch Fleischesser

Aussen umhüllt von einer knusprig würzigen Panade und innen zart und saftig: So soll ein Schnitzel sein. Goldbraun gebraten, liegt dann auf dem Teller vielleicht noch eine Portion Pommes Frites dazu. Schnitzel gehört zu den herzhaften Gerichten, die einen in der kalten nebligen Herbstzeit nicht nur den Bauch, sondern auch die Seele wärmen. Dank Green Mountain bleibt dieser Genuss nicht nur den Fleischessern vorenthalten: Die Schweizer Firma bringt ein veganes Schnitzel auf den Markt.

The Green Mountain

So soll ein Schnitzel aussehen, das ist die vegane Variante von The Green Mountain.

Für die Umwelt und für dich

Statt Fleisch sind die Schnitzel aus Soja- und Weizenprotein, Rapsöl sowie Vitamin B12. Diese kurze Zutatenliste soll auch Fleischliebhaber überzeugen. Dabei achtet Green Mountain auch auf eine umweltschonende Produktion. Wer es einmal probiert, tut damit auch sich selbst etwas Gutes: «Ein grosser Vorteil der veganen Küche ist, dass du dir durch den Verzicht auf Tierisches auch die grossen Mengen an Antibiotika und Hormonen sparst, mit denen die Tiere aufgezogen werden», sagt Brand Manager Kevin Thoma in der Medienmitteilung.

The Green Mountain

So sieht das Schnitzel im Verkaufsregal aus.

Die fleischlosen Produkte von Green Mountain stammen aus der Hilcona Taste Factory in Landquart. Seit dem Start in 2019 tüftelt das junge Team an pflanzenbasierten Fleischalternativen.