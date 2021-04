Am Schluss des Abends bot sich in St. Gallen ein Bild der Zerstörung.

In St. Gallen eskaliert am Freitagabend die Lage.

Im Vorfeld des Osterwochenendes wurde auf Social Media zu Krawallen in St. Gallen aufgerufen. Die Polizei markierte dann auch am Karfreitag-Abend Präsenz. Lange blieb es ruhig, bis nach 21 Uhr die ersten Ausschreitungen registriert wurden. In der Folge kam es zu heftigen Zwischenfällen mit der Polizei: Es wurde mit Böllern auf Beamten geschossen, auch Bierflaschen wurden geworfen – laut Angaben der Stadtpolizei sogar Molotow-Cocktails. Die Polizei reagierte mit Tränengas und Gummischrot. A uf Twitter gehen die Meinungen über die Krawalle auseinander, wobei die meisten der Userinnen und User Kritik an jenen Jugendlichen üben, die gegenüber der Polizei gewalttätig waren .