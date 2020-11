Halloween-Nacht«Dieses Video ging viral»

Die Polizei hatte vor Halloween in einem Video davor gewarnt, straffällig zu werden. Die Jugendlichen hätten darauf sehr positiv reagiert, heisst es auf Anfrage.

Vereinzelt kam es zu Eierwürfen an Fassaden und zu Nachruhestörungen.

Die Kantonspolizei Schwyz kann auf eine relativ ruhige Halloween-Nacht zurückblicken, wie sie am Sonntag mitteilte. Aufgrund des guten Wetters befanden sich viele junge Menschen auf den Strassen, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Sie feierten jedoch im Grossen und ganzen ruhig und friedlich. Vereinzelt kam es zu Nachruhestörungen und Eierwürfen auf Fassaden.

Mitverantwortlich für die ruhige Nacht könnte ein Video sein, das die Kantonspolizei Schwyz auf Facebook sowie auch auf Youtube postete. «Das Video, welches wir für die Halloween-Nacht produzierten, ging bei den Jugendlichen viral» sagt Damian Meier, Pikettoffizier der Kantonspolizei Schwyz. «Viele Jugendliche, die von unseren Patrouillen kontrolliert wurden, sprachen über das Video.» Sie hätten den Patrouillen erzählt, dass die Message des Videos bei ihnen angekommen sei und hätten durchwegs positives Feedback über das Video abgegeben. «Es freut mich ausserordentlich, dass wir mit diesem Video genau das erreicht haben, was wir wollten», sagt Meier weiter.

Weiter teilt die Polizei mit, dass durch mehrere zusätzliche Halloween-Patrouille sie in sämtlichen Fällen rasch reagieren konnten. Einigen Jugendlichen musste altershalber Alkohol abgenommen werden. Bei einer Kontrolle am Bahnhof Goldau wurde bei einer Person Betäubungsmittel sowie eine Soft-Air-Gun sichergestellt. In Lachen kam es um Mitternacht zu einer Schlägerei mit mehreren jungen Erwachsenen, bei der Schlägerei wurden zwei Personen leicht verletzt.