Hype-Getränk - Dieses Wasser will Cola, Limo und Kaffee ersetzen

Darum gehts Air up ist eine wiederbefüllbare Trinkflasche, die Leitungswasser nur durch Duftstoffe Geschmack verleiht.

Seit wenigen Wochen gibt es die Flaschen und die dazugehörigen Pods auch in der Schweiz zu kaufen.

Mitgründerin Lena Jüngst gibt einen kleinen Einblick hinter die Kulissen.

Die leitende HNO-Ärztin des Unispitals Basel Antje Welge-Luessen erklärt, was im Gehirn passiert, während wir aus der Flasche trinken.

Flasche auf. Wasser rein. Pod drauf. Schon hat man ein Süssgetränk ohne auch nur einen Gramm Zucker oder Kalorien. Dafür aber mit vollem Geschmack – das verspricht zumindest der Hersteller der wiederbefüllbaren Trinkflasche Air up. Das soll ganz einfach sein: Das Gehirn soll mithilfe der kleinen Geschmacks-Pods ausgetrickst werden.

Frank Thelen und Ralf Dümmel, von der deutschen Vox-Sendung « Die Höhle der Löwen » , hat das so sehr begeistert, dass sie in die Firma von Mitgründerin Lena Jüngst investiert haben. Seitdem geht es mit Air up bergauf: In den Nachbarländern sollen in den letzten Jahren bereits 55 Millionen Liter Wasser mit den aromatisierende Pods getrunken worden sein, heisst es seitens des Getränkeherstellers.

Seit kurzem auch in der Schweiz erhältlich

Zwei Jahre später hat Air up nun auch den Schritt in die Schweiz gewagt. Seit rund zwölf Wochen gibt es die Trinkflaschen und Pods hierzulande zu kaufen. Es wurden bereits 27.000 Pods für die Aromatisierung von mehr als 1,4 Millionen Liter Schweizer Leitungswasser verkauft , heisst es von Seiten des Unternehmens.

« Es läuft sehr gut. Die Schweizer Bevölkerung hat extremes Interesse an gesunden Produkten und Nachhaltigkeit » , sagt Lena Jüngst zu 20 Minuten. Dieses Jahr sollen einige neue Pods auf den Markt kommen – welche das sind, verrät die Unternehmerin nicht. Es soll eine Überraschung sein. Aber: « Alles, was man riechen kann, kann man mit unserem System schmeckbar machen » , sagt sie.

Diese Duft-Pods gibt es: Es gibt bereits 16 verschiedene Geschmacksrichtungen im Handel: Heidelbeere, Holunderblüte, Mango-Maracuja, Pink Grapefruit, Zitrone, Kirsche, Orange-Maracuja, Eiskaffee, Gurke, Kola, Himbeer-Zitrone, Apfel, Mandarine, Limette, Pfirsich und Waldfrucht.

Gurke fällt als Geschmack durch

Doch nicht alles scheint dem Kunden gleich zu schmecken, wie Jüngst verrät: « Ungewöhnliche Geschmäcker wie Gurke funktionieren nicht so. Alltägliche Tastes wie W aldfrucht , Holunder oder K ola sind dagegen sehr gefragt. »

In der Theorie klingt es wirklich toll. Auch die Influencer*innen, die auf ihren Social-Media-Accounts immer wieder zu diesen Flaschen greifen, machen neugierig auf mehr. Wie sieht es also in der Praxis aus? Ich wollte es wissen und habe die Flasche mit ihren Pods für euch getestet.

Das Ergebnis: Eins vorweg – ich bin tatsächlich überrascht. Vor dem Trinkerlebnis einige Details: Das Handling ist ganz einfach, im Starter Kit für 44.95 Franken erhält man eine Titanflasche und zwei Packungen mit je einem Duft-Pod. In meinem Fall waren das Orange-Passionsfrucht und Lime tte – zwei sehr fruchtige Geschmäcker, zu denen ich im Alltag ehrlich gesagt nicht gegriffen hätte. Laut der Webseite der Firma soll ein Pod für fünf Liter geschmackvolles Wasser reichen.

Pod hochziehen: aktiviert, Pod runterdrücken: deaktiviert

Die Anwendung ist simpel: Flasche auf, bis zur 650 Mililiter-Marke mit Leitungs- oder Sprudelwasser befüllen, das Kopfteil wieder auf die Flasche setzen und den Pod oben an den Trinkhalm befestigen. Die Form des Pods stimmt mit der Öffnung überein, sodass man nichts falsch machen kann.

Sobald der Duft-Pod angebracht ist, kann auch schon getrunken werden. Wichtig: Das Wasser muss durch den Trinkhalm kommen, damit der Gerucheffekt stattfinden kann. Den Pod aktiviert man, indem man ihn hochzieht. Sobald man ihn runterdrückt, wird der Duft deaktiviert.

Restgeschmack bleibt zunächst

Kommen wir zu dem, was zählt. Hat es geklappt? Die ersten zwei Schlucke waren ernüchternd. Ich habe nichts rausgeschmeckt. Der Duft war zwar da, aber nur in der Luft. Danach ist aber etwas passiert, was ich mir nicht erklären kann: Auf einmal hat das Wasser wirklich nach Orange geschmeckt. Bei jedem Schluck hatte ich das Gefühl, dass ich etwas Süsses trinke - und das, obwohl ich wusste, dass das nur Wasser ist.

FAZIT:

Ich muss zugeben, dass mich das sehr überrascht hat. Das System kann Leuten, denen Wasser zu öde ist, sicher sehr helfen. Auch das Flaschensystem ist ein Pluspunkt, man nuckelt viel eher daran, als dass man zu einer normalen Pet-Flasche greift. Die Idee hinter dem Produkt ist gut.

Trotzdem muss ich gestehen – meins ist es nicht wirklich. Die Geschmäcker sind sehr stark und bleiben auch beim Abnehmen der Pods noch eine Weile an der Flasche haften. Heisst: Sobald ich Lime tte drauf mache, habe ich noch einen Restgeschmack von Orange. Hier wäre das nur halb so schlimm. Würde ich aber den Kaffee-Pod draufsetzen und noch Orange schmecken, wäre das wohl etwas eklig.

«Das Gehirn weiss nicht, ob das Wasser tatsächlich Geschmack hat» Frau Welge-Lüssen*, trickst Air up das Gehirn aus? Nein, das kann man me d izinisch gesehen d efinitiv nicht so sagen, weil man während dem Trinken schliesslich weiss, dass in der Flasche weiterhin nur Wasser ist. Wir denken ja nicht auf einmal, dass der Inhalt ein anderer sei. Trotzdem ist es sehr clever umgesetzt und elegant gelöst. Wieso? Mit diesem Produkt wurde eine Lösung gefunden, mit der man die Duftaufnahme mit dem Schluckakt von purem, geruchslosen Wasser verbindet – das passiert zeitgleich und diese Stimulation hat man im Alltag normalerweise nicht. Deshalb ist es etwas Neues. Wie kann das funktionieren? Medizinisch gesehen, ist es eigentlich sehr banal nachzuvollziehen. Ein Beispiel: Wenn man Kaffee trinkt und sagt, dass es nach Kaffee schmeckt, dann meint man damit nicht den Geschmack, sondern den Geruch , der sowohl von vorne als auch beim Schlucken von hinten in die Nase zur Riechregion gelangt . Bei Air up ist es ein ähnliches Prinzip: Durch den Sog beim Trinken werden der Duft, der durch den Pod direkt in die Nase geht, und das Wasser vermischt. Das Gehirn nimmt somit gleichzeitig Flüssig k eit und einen Duft wahr und schreibt diesen Duft als «Geschmack» der geschmacklosen Flüssigkeit zu. Kurzum: das Gehirn weiss nicht, ob das Wasser tatsächlich Geschmack hat. * Antje Welge-Lüssen ist leitende HNO-Ärztin des Unispitals Basel.

