Stadt Zug: «Dieses WC animiert geradezu zum Wildpinkeln»

Die Toilettenanlage beim Stierenmarktareal in der Stadt Zug

Darum gehts

Brandlöcher, Kritzeleien, veraltete Einrichtungen und Gestank. Als der Zuger Gemeinderat Alex Odermatt (SVP) kürzlich bei einer Veranstaltung auf dem Stierenmarktareal in Zug war, war er über den Zustand der öffentlichen Toiletten erstaunt: «Ich habe mit einem Schrecken festgestellt, dass die WC-Anlagen dort in einem desolaten und veralteten Zustand sind», sagt Odermatt auf Anfrage. «Der Geruch in der Toilette war auch nicht sonderlich angenehm», sagt Odermatt weiter. Und: Wenn es regnet, bildet sich vor der Frauentoilette eine Wasserlache und das WC sei «nur mit nassen Füssen erreichbar.»

In einem Vorstoss fordert Odermatt deshalb Antworten von der Zuger Stadtregierung. So will er etwa wissen, ob der Stadtrat auch der Meinung ist, dass «der Zustand dieser WC-Anlage für die Stadt Zug ein No-Go ist», wie er im Vorstoss schreibt. Ebenfalls will der Gemeinderat wissen, ob die Toiletten in absehbarer Zeit saniert werden und ob es weitere WC-Anlagen gibt, «die in demselben himmeltraurigen Zustand sind».

WC müsste wegen Veranstaltungen in «Topzustand sein»

Gerade auf dem Stierenmarktareal, wo viele Veranstaltungen stattfinden, sollte das WC in gutem Zustand sein, findet der Gemeinderat: «Nicht nur Leute aus Zug benutzen diese Toiletten. Viele Veranstaltungen auf dem Areal werden auch von Leuten besucht, die von weiter weg herkommen. Das WC müsste in einem Topzustand sein. So ist es nicht gerade ein Aushängeschild für unsere Stadt», so Odermatt. So habe er auch schon von anderen Veranstaltungsbesuchern Rückmeldungen gekriegt: «Mir wurde schon gesagt, dass aufgestellte WC-Container sauberer seien, als die feste Anlage. Dieses WC animiert geradezu zum Wildpinkeln», so der Gemeinderat. Das sei auch für Veranstalter unangenehm, die das Areal nutzen.