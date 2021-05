Wegen Vandalenakten - Dieses WC wird jetzt von der Polizei bewacht

Die Stadt Zug sagt Verwüstungsaktionen den Kampf an: So soll etwa die WC-Anlage in der Katastrophenbucht vandalenresistent ausgestattet werden.

Das WC bei der Katastrophenbucht in Zug soll vandalenresistent umgebaut werden. Grund: Diese WC-Anlage wird immer wieder von Vandalen verwüstet. Als «zentrale Massnahme» soll die Anlage nun von der Polizei und Sicherheitspersonal überwacht werden, teilte die Stadt mit. Dies schreibt der Zuger Stadtrat in seiner Antwort auf einen Vorstoss der CVP, die den Vandalismus bei WC-Anlagen zum Thema macht. Nicht nur die Anlage bei der Katastrophenbucht, sondern auch jene beim Landsgemeindeplatz sei betroffen, schreibt die CVP.

Darum gehts Weil Vandalen immer wieder die Toiletten-Anlage bei der Katastrophenbucht in Zug verwüsten, haben zwei Vertreter der CVP-Fraktion einen Vorstoss im Stadtrat eingereicht.

In der Antwort des Stadtrates ist nun zu lesen, wie die Stadt gegen diese Vandalenakte vorgehen will.

Einerseits werden bauliche Massnahmen vorgenommen.

Ausserdem werden die WC-Anlagen von der Polizei wie auch von privaten Sicherheitsfirmen kontrolliert.

Eine Videoüberwachung oder Schliessanlagen, die per Münzeinwurf geöffnet werden können, kommen für den Stadtrat hingegen nicht in Frage.

«Ein Teil der WC-Anlagen wird regelmässig durch Vandalenakte zerstört. Dies betrifft vor allem die Anlage bei der Katastrophenbucht, die bis auf weiteres geschlossen ist, und die Anlage beim unteren Landsgemeindeplatz. Dies gilt es mit geeigneten Massnahmen zu verhindern»: Das schreibt die Stadtzuger CVP in einem Vorstoss. Darin möchte sie vom Stadtrat wissen, ob die WCs vandalensicher gemacht werden.

Vom Stadtrat bekommt die CVP nun eine positive Antwort: Der Zuger Stadtrat will den Vandalen Einhalt gebieten und er hat darum Massnahmen beschlossen: So sollen die WC-Kabinen einerseits in der zweiten Jahreshälfte durch eine robuste Ausstattung ersetzt werden. Eine bauliche Änderung soll auch im Innenraum der Toiletten-Anlage bei der Katastrophenbucht vorgenommen werden, wie der Stadtrat Zug in seiner Antwort schreibt: «Der Innenraum, der heute den Vandalen als geschützter Aufenthaltsraum dient, fällt weg und der Zugang zu den WC-Kabinen erfolgt direkt ab dem Quai.» Ausserdem wird das Baudepartement prüfen, ob weitere Toiletten-Anlagen mit den vandalenresistenten Anlagen ersetzt werden sollen.

«Kontrollieren ist zentrale Massnahme»

Um Vandalenakte in Zukunft zu verhindern, sollen die WC-Anlagen auch kontrolliert werden, schreibt der Stadtrat. Diese Aufgabe werden vermehrt Sicherheitsassistenten der Zuger Polizei, aber auch private Sicherheitsfirmen übernehmen. Das Kontrollieren der WC-Anlagen sei «eine zentrale Massnahme, um Vandalenakte nachhaltig zu verhindern und der Bildung von Hotspots entgegenzuwirken», so der Stadtrat. In Zusammenarbeit mit der Zuger Polizei wurden die Einsatzdispositive und Kontrolltätigkeiten bereits analysiert und der aktuellen Lage angepasst, heisst es weiter.

Und weiter will die Stadt die Toiletten auch mit folgender Massnahme vandalensicher machen, bei der ebenfalls Sicherheitspersonal eingesetzt werden wird: «Vandalismus ereignet sich primär in der zweiten Nachthälfte und ist in der Regel mit übermässigem Alkoholkonsum verbunden. Die wiederholt beschädigten WC-Anlagen werden darum künftig bei Bedarf durch Sicherheitsdienste in der Nacht geschlossen und jeweils am Morgen durch den Werkhof wieder geöffnet.»

Was diese Massnahmen total kosten werden, konnte am Mittwoch auf Anfrage von Seiten der Stadt nicht beantwortet werden, weil die zuständigen Personen nicht erreichbar waren.

Von einer Videoüberwachung sieht der Stadtrat eher ab, dies mit Verweis auf die strengen Auflagen beim Datenschutz und darauf, dass Vandalenakte im Innern von WC-Anlagen auch mit Videoanlagen nicht ausgeschlossen werden könnten. Das Departement Soziales, Umwelt und Sicherheit wurde dennoch beauftragt, Vorabklärungen in diesem Zusammenhang zu tätigen, sodass Videoüberwachungen trotzdem möglich würden.

Auch WC-Anlagen, die über Münzautomaten geöffnet werden können, sind laut Zuger Stadtrat nicht geeignet, um Vandalismus zu verhindern. Grund: «Einmal geöffnete Türen können mit einfachen Mitteln blockiert werden, womit ein unkontrollierter Zutritt für weitere Personen möglich ist.»

Nun muss noch das Zuger Stadtparlament über die Vorlage des Stadtrates befinden.