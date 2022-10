Energy Sniff von Wildkraut: Dieses weisse Pulver soll wach machen

So wird das Pulver eingenommen

Kleine Menge gibt es auch in der Schweiz

Die Einzelpackung mit 20 Sniffs kostet umgerechnet 15 Franken, die «Festivalpackung» liegt bei 120 Franken. Geliefert wird aktuell nach Deutschland und Österreich, kleine Mengen auch in die Schweiz. Hierzulande will das Start-up Anfang nächsten Jahres voll durchstarten.

«Tradition des Schnupfens gibts schon lange»

Und was sagt er zur Ähnlichkeit zu illegalen Drogen wie Kokain? «Die Tradition des Schnupfens ist schon so alt. Die gab es schon, bevor der Mensch mittels Chemikalien illegale Drogen herstellen konnte.» Eine Ähnlichkeit mit unserem Produkt sehe er lediglich in der nasalen Konsumationsform.

Das sagt der Experte

Wir haben Präventivmediziner und Gesundheitswissenschaftler Dr. med. David Fäh den Energy Sniff gezeigt und ihn nach seiner Meinung gefragt: «Mein persönlicher Eindruck ist, dass sich hier ein paar junge Leute überlegt haben, was sie zusammenmischen können, damit es cool klingt», so der Ernährungs- und Bewegungsexperte.

Wirkt der Energy Sniff wirklich?

«Koffein wirkt bereits ab einer Menge von 50 Milligramm leistungssteigernd und so wird es sogar als legales Doping im Sport eingesetzt – oral als Tablette oder Shot oder im Getränk. Nach circa 60 Minuten erfolgt der Peak und es ist klar im Blut erkennbar», so Gesundheitswissenschaftler David Fäh.

Kann das die Atemwege gefährden? «Wenn man das Pulver korrekt appliziert, ist es unwahrscheinlich, dass es in die Atemwege oder Bronchien gelangt», so Fäh. Inhaltsstoffe könnten nach einer intensiven Nutzung jedoch die Nasenschleimhaut reizen, was wiederum ein Krebsrisiko darstelle, da es hier zur erhöhten Zellteilung kommt. «Unter Einhaltung unserer Warnhinweise wird mein Produkt für die menschliche Gesundheit von einer unabhängigen Begutachtungsstelle als unbedenklich bewertet», so der Wildkraut-Gründer.