Zürich: Dieses Wetter erwartet dich am Züri Fäscht

Bernd Konantz: Ja. Das Züri Fäscht startet bei rundum sonnigen Verhältnissen und warmen Temperaturen. Der Tageshöchstwert beträgt am Freitag 29 Grad. In der Nacht auf Samstag kommt es voraussichtlich gegen drei oder vier Uhr morgens aber zu Schauern, eventuell auch zu Gewitter. Der Samstag startet dadurch morgens noch etwas bewölkt, doch macht es im Verlauf des Vormittags von Westen her zügig auf. So wird auch der Samstag sonnig und sommerlich warm bei maximal 31 Grad. Das schöne Wetter sollte bis und mit Sonntag anhalten – am letzten Tag des Züri Fäscht klettert das Thermometer voraussichtlich sogar auf 33 Grad.