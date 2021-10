Schweiz – Dieses Wochenende kannst du prächtiges Herbstwetter geniessen

Prächtige Herbststimmung am Lukmanierpass.

Am Morgen lag noch eine Nebelschicht über dem Flachland, wie hier von Uhwiesen aus zu sehen. Mittlerweile hat sich aber der Nebel grösstenteils verzogen und es herrscht prächtiges Herbstwetter.

Auch am Sonntag herrscht prächtiges Herbstwetter.

Am Samstagmorgen musste man noch mit Nebel rechnen, danach kam die Sonne.

Nach zuletzt stürmischen Tagen scheint am Wochenende fast durchgehend die Sonne.

Nachdem die letzten Tage der Wind dominierte, zeigt sich nun allmählich die Sonne. Nach und nach kommt vom Westen her ein Ausläufer des Azorenhochs Quedlinburgia nach Mitteleuropa, sodass die Luft wieder trockener wird und sich die Sonne gut in Szene setzen kann.

Und wenn es dich zum Wandern in die höheren Lagen zieht, wirst du nicht enttäuscht werden. In den Bergen oberhalb von 1500 Metern ist der Himmel blau und die Sonne scheint. Auf der Alpennordseite erreichen die Temperaturen bis zu zwölf Grad.

Wenn du es fast schon spätsommerlich warm haben möchtest, dann bietet sich das Tessin an. Dort kann das Thermometer bis zu 17 Grad anzeigen, wie Meteonews.ch schreibt. In der Nacht auf Sonntag bleibt es klar, was dem Sonntag seinem Namen alle Ehre macht.