Hitzetage erwartet - Dieses Wochenende wirds über 30 Grad heiss 

Laut Meteorologen gab es dieses Jahr aber bereits einen Sommertag am 31. März in Basel und Grono. Von einem Hitzetag spricht man, wenn es 30 Grad oder drüber wird.

Bis zu 34 Grad möglich im Tessin

Am Samstag erwarten wir bei recht sonnigem Wetter auf der Alpensüdseite und im Wallis Höchstwerte zwischen etwa 29 und 31 Grad. Lokal könnte also bereits am Samstag ein erstes Mal die 30-Grad-Marke geknackt werden. Spätestens am Sonntag dürfte dies in den erwähnten Gebieten verbreitet der Fall sein, im Misox und im Tessin liegen sogar 32 bis 34 Grad im Bereich des Möglichen.