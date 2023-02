Davos GR: Wolfskonzert von Balkon aus aufgenommen

Claudia (50) aus Davos GR hat am letzten Wochenende am Sonntag gegen zwei Uhr morgens ihren Sohn vom Ausgang abgeholt. Als die beiden auf dem Nachhauseweg kurz vor ihrem Eigenheim waren, hörten sie aus der Ferne ein Gejaule. «Es war das Geheule von Wölfen. Ich habe das Wolfskonzert danach von meinem Balkon aus angehört und versucht zu filmen», so die 50-Jährige. Auch wenn laut Wildhüter bekannt ist, dass sich wohl rund sechs Wölfe rund um die am höchsten gelegene Stadt Europas aufhalten sollen, hat die Frau die Tiere noch nie heulen gehört.