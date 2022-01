Wordle : Dieses Wortspiel bringt weltweit Hunderttausende ins Rätselfieber

Einfach, gratis und ohne Werbung: Seit kurzer Zeit sorgt ein neues Knobel-Spiel namens Wordle im Netz für Furore. Der Erfinder schuf es ursprünglich für seine Freundin.

Fünf Felder und darunter versteckt fünf unbekannte Buchstaben, die ein englisches Wort ergeben: Der neue Online-Rätselhype namens Wordle ist ebenso einfach wie packend. Dabei, so schreibt der «Spiegel», habe es der Erfinder 2020 zunächst nur aus Plausch für seine Partnerin ersonnen. Das Prinzip: In einer Reihe von fünf Kästchen gilt es, ein englisches Wort einzusetzen. Bei jedem Versuch zeigt es in einem Rahmen von insgesamt sechs Zeilen mit einer Veränderung der Farbe in der jeweiligen Box an, ob ein ausgewählter Buchstabe im Lösungswort enthalten ist. Steht er zudem an der richtigen Stelle, wird das Kästchen grün. Nach sechs Versuchen ist Schluss. Als Basis für das Rätsel dient ein «Reservoir» von 2500 Wörtern.