Null Prozent Zinsen: Dieses Zürcher Start-up verkauft E-Bikes auf Raten 

Interessierte können so ein Velo kaufen und per Ratenzahlung abzahlen.

Start-up-Gründer Fabian Bollhalder will, dass alle Menschen aus allen sozialen Schichten ein E-Bike kaufen können.

Darum bietet das Zürcher Start-up «MyBikePlan» E-Bikes auf Raten an: Pro Monat zahlen Interessierte einen bestimmten Betrag, bis das Bike abbezahlt ist – ohne Zinsen. Dadurch bezahlen Käuferinnen und Käufer am Schluss nicht mehr als den Kaufpreis.

400 Velos pro Monat

Keine Schulden wegen E-Bike machen

«Wer sich ein E-Bike auf Raten nicht leisten kann, sollte lieber die Finger davon lassen», so Platter. Grundsätzlich unterstütze die Fachstelle aber den E-Bike-Boom und setzt sich auch auf politischer Ebene für eine bessere Infrastruktur für Velos ein.

Helm und Fahrkurs für Anfänger

Zudem könne man bei den meisten Herstellern die Motorleistung der Fahrräder sanfter einstellen. Beliebt sei auch ein Radar im Rücklicht. Dieser dient als Abstandwarner und zeigt im Display an, ob sich von hinten ein Auto nähert. Seit dem 1. April gilt zudem eine Lichtpflicht in der Nacht und am Tag bei E-Bikes.