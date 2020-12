Nach Traumtor gegen Chelsea : Diesmal gibt es vom Trainer Lob statt Kritik für Xhaka

Die perfekte Antwort zum perfekten Zeitpunkt: Während Granit Xhaka bei Arsenal stark kritisiert wird, schiesst er ein herrliches Freistosstor – beim Derbysieg gegen Chelsea.

Xhaka stand also wieder einmal heftig in der Kritik. Arsenal-Legende Thierry Henry nutzte die Gunst der Stunde, um gar zu sagen, er habe schon den Fernseher ausgeschaltet, als er Xhaka als Captain auflaufen sah. Nun, bleibt zu hoffen, dass der Franzose so gnädig war, am Samstagabend gegen Chelsea dennoch einzuschalten. Denn was dort geboten wurde, dürfte ihn gefreut haben.