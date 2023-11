Diessenhofen: Klemmbrett-Betrüger festgenommen

Handycap International sammelt keine Spenden auf der Strasse

Handicap International weist darauf hin, dass die Organisation keine Bargeldsammlungen auf Strassen und dergleichen durchführt. «Dies entspricht nicht unserer Spendenpolitik.» Also: Niemals direkt Geld an die Sammler geben, wenn diese sich als Vertreter von Handicap International ausgeben. Es sind vermutlich Betrüger. «Wenn wir an öffentlichen Orten präsent sind, dann nur mit Informationsständen, und wenn der Spender oder die Spenderin es wünscht, kann ein Beitrag geleistet werden, aber dies nur an einem Zahlungsterminal.»