Auch Dieter Bohlen schaute sich das DSDS-Finale am Samstag an und kommentierte kurz darauf die Quote: Der 67-jährige Pop-Titan teilte in einer Instagram-Story einen Medienbericht über die Zuschauerquote von DSDS ohne ihn und mit Ersatz-Moderator Thomas Gottschalk. Darin heisst es unter anderem, dass die Einschaltquoten für das DSDS-Finale noch nie so schlecht waren.