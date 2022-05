Dieter Bohlen gibt überraschendes «DSDS»-Comeback im grossen Finale und Harry Laffontien gewinnt

Der Ex-Juror drückte den Finalisten am Samstagabend die Daumen, Tina Umbricht feuerte sie aus dem Publikum an – und Harry Laffontien holte sich den Titel.

1 / 10 Zum Start des «DSDS»-Finale gibt es eine überraschende Video-Botschaft von Ex-Juror Dieter Bohlen. Er drückt den Finalisten und Finalistinnen die Daumen und meint: «Es ist ganz einfach: Seid ihr selbst und verstellt euch nicht. Ballert raus! Zeigt es den Leuten, was ihr draufhabt. Dann schafft ihr das!» RTL / Stefan Gregorowius Am Samstagabend traten Melissa Mantzoukis, Harry Laffontien, Amber van den Elzen und Gianni Laffontien gegeneinander an. Hier eröffnen sie das Finale mit dem Opening-Song.

RTL / Stefan Gregorowius Harry Laffontien singt sich einmal mehr in die Herzen des Publikums. RTL / Stefan Gregorowius

Darum gehts Am Samstagabend fand das Finale von «Deutschland sucht den Superstar» statt.

Dieter Bohlen (68) sorgte mit einem überraschenden Auftritt per Videobotschaft für grosse Begeisterung im Publikum.

Der Ex-Juror wünschte den vier Finalistinnen und Finalisten Harry Laffontien (21), Gianni Laffontien (17), Melissa Mantzoukis (18) und Amber van den Elzen (20) viel Glück.

Den Siegertitel holte sich schlussendlich Harry Laffontien.

Aus dem Publikum vor Ort verfolgte auch die Schweizer Top Ten Kandidatin Tina Umbricht (23) – an der Seite ihrer neuen Liebe Din Omerhodzic (24) – gespannt das Finale.

Am Samstagabend kürte eine der grössten Castingshows Deutschlands ihren neuesten Superstar: Harry Laffontien (21) konnte sich im Finale gegen seinen jüngeren Bruder Gianni Laffontien (17), Melissa Mantzoukis (18) und Amber van den Elzen (20) durchsetzen. Doch kurz vor den entscheidenden Auftritten wurden die vier Finalistinnen und Finalisten noch von einer Video-Botschaft überrascht.

Schlagerstar und Chef-Juror Florian Silbereisen (40) verkündete plötzlich: «Es gibt einen ganz, ganz grossen Fan von euch, der euch ganz fest die Daumen drückt.» Daraufhin erschien auf der grossen Leinwand unter tobendem Applaus das Gesicht der DSDS-Legende Dieter Bohlen (68). Via Videobotschaft wünscht er den Finalisten und Finalistinnen «für heute Abend alles Liebe» und «dass ihr euren Traum heute verwirklicht».

Bohlen weiss, wie es läuft

Dass sich für den Sieger oder die Siegerin an diesem Abend alles verändern kann, weiss Bohlen – zumal er fast zwei Jahrzehnte lang Teil der Erfolgssendung war. Der Ex-Juror nannte in seiner Video-Botschaft als Beispiel den Sänger und ehemaligen DSDS-Sieger Pietro Lombardi, mit dem er am letzten Freitag eine neue Platte veröffentlicht hatte. Das Modern-Talking-Cover von «You're My Heart, You're My Soul» – das Lombardi zusammen mit Katja Krasavice (25) aufgenommen hatte – stürme gerade die Charts. «Und genau das wünsche ich euch allen!», so der Ex-Juror.

«Es ist ganz einfach: Seid ihr selbst und verstellt euch nicht. Ballert alles raus! Zeigt den Leuten, was ihr draufhabt. Dann schafft ihr das!», feuerte Dieter die Favoritinnen und Favoriten weiter an. Und diese Worte schien sich besonders Harry Laffontien zu Herzen genommen zu haben. In der allerletzten Runde trat er gegen Finalistin Amber im Duell an – die beiden sangen den Song «Someone To You», der von Juror und Musikproduzent Toby Gad geschrieben wurde, in ihren eigenen Versionen – und schaffte es so, sich mit einer Up-tempo-Nummer der Ballade seinen Traum vom Superstar zu erfüllen.

Tina Umbricht feuerte aus dem Publikum an

Gespannt mitverfolgt hat das Finale auch die grosse Schweizer DSDS-Hoffnung unter den Kandidatinnen: Tina Umbricht (23). Ihr gelang in der diesjährigen Staffel der Einzug in die Top Ten. Vor dem Einzug ins Halbfinale platzte dann ihr grosser Traum vom DSDS Sieg und die 23-jährige Aargauerin musste die Show verlassen. Gelohnt hat sich ihre Teilnahme allerdings trotzdem: Umbricht hat in ihrem Mitstreiter Din Omerhodzic (24) – der zeitgleich ausgeschieden ist – ihre grosse Liebe gefunden.

Während der finalen Show am Samstagabend feuerten die beiden DSDS-Turteltauben die Finalistinnen und Finalisten aus dem Publikum an, sangen mit und sorgten an der Afterparty für gute Stimmung, wie die 23-Jährige auf Instagram preisgab.

Nebst dem Pokal und einem Plattenvertrag bei Universal Music freut sich der 21-jährige Gewinner der Show derweil über 100’000 Euro Preisgeld. Was er mit der grosszügigen Summe vorhat, verriet Laffontien zum Schluss der Sendung unter Tränen: Ein richtiges Zuhause für seine Familie soll her.