Dieter Bohlen hängt seine Musikkarriere an den Nagel

ZIK Images/United Archives via G

Nach seiner Tour ist Schluss. Pop-Titan Dieter Bohlen kündet das Ende seiner Musikkarriere an.

Nach dem DSDS-Aus konnte sich Dieter Bohlen seinen Chef-Sessel in der letzten Staffel der deutschen Castingshow wieder zurückholen . Doch seit Donnerstag ist klar: Bohlen hört auch mit Musikmachen auf. Wie «Bild» berichtet, sei seine kommende Tournee «Das grösste Comeback aller Zeiten» gleichzeitig auch seine letzte. Diese spielt der 68-Jährige zwischen April und Mai 2023 an 13 verschiedenen Orten.

Dennoch kann der Pop-Titan nicht ohne eine letzte grosse Überraschung für seine Fans die Fliege machen. Das ehemalige «Modern Talking»-Mitglied wird nämlich nicht alleine auf der Bühne stehen. Wer an Thomas Anders (59) denkt, wird aber eines Besseren belehrt. Der 66-jährige Musikproduzent bringt seine Bromance mit Pietro Lombardi (30) auf die nächste Stufe und kündet ihn als Special Guest an, wie «Bild» weiter schreibt. Der Sänger hatte 2011 die Castingshow gewonnen und sass 2019 und 2020 in der Jury neben Bohlen.