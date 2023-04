Deutschland sucht den Superstar: DSDS wird nicht eingestellt

Diese positive Resonanz habe RTL dazu bewogen, auch in 2024 mit DSDS weiterzumachen.

Die Altersgrenze fällt, jeder ab 16 Jahren kann an den Castings teilnehmen.

Am Samstag verkündete Dieter Bohlen überraschend, dass 2024 die 21. Staffel über die Bühne gehen wird.

Die Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) hätte eigentlich zum letzten Mal in ihre heisse Phase gehen sollen. Am Samstag lief die erste Live-Show, Mitte April sollte DSDS Geschichte sein. RTL hat angekündigt, das Format nach der 20. Staffel zu beenden. Doch Chefjuror Dieter Bohlen liess in der Livesendung die Bombe platzen. Auch 2024 geht es weiter mit DSDS. Auch RTL versichert, dass es sich dabei nicht um einen Aprilscherz handle. «Es gibt eine 21. Staffel. Ich freue mich!», sagt Bohlen.