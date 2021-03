In 18 DSDS-Staffeln sorgte Dieter Bohlen mit seinen Sprüchen für Furore. Damit ist bald Schluss.

Im DSDS-Finale zum letzten Mal dabei

Am 3. April soll Bohlen zum letzten Mal als Chefjuror im Einsatz stehen – beim diesjährigen Finale der Castingshow. «Nach aktuellem Stand» sei das auch weiterhin so geplant, sagt ein RTL-Sprecher.

Während Bohlen weiter schweigt, hat sich sein Zögling Pietro Lombardi (28), Gewinner der 2011er-Staffel, in einem emotionalen Post über den prominenten Abgang geäussert. «Du warst derjenige, der von Anfang an an mich geglaubt hat!», schrieb Pietro auf Instagram. Er danke Bohlen «von Herzen für alle die lustigen und schönen Momente», die man gemeinsam erlebt habe. «Es war mir eine Ehre! Du bist und bleibst eine Legende.»