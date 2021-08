Nach DSDS-Aus - Dieter Bohlen verkündet sein TV-Comeback

So in etwa dürften die Fans von Dieter ausgesehen haben, als der Pop-Titan am Montag sein TV-Comeback verkündete.

Doch Freunde des braungebrannten Pop-Titanen mit dem breiten Colgate-Grinsen können aufatmen. In seinem neuesten Instagram-Video aus der Reihe «Dieters Tagesschau» verkündet der 67-Jährige: «Klar, seht ihr mich wieder im Fernsehen.» Derzeit mache er sich Gedanken um sein TV-Comeback, wisse aber noch nicht so recht, in welchem Format dieses stattfinden solle.

Nicht irgendeine Castingshow

In einer Castingshow irgendwelche Sängerinnen und Sänger bewerten, komme für den Kult-Juror sicher nicht mehr in Frage. Stattdessen sei er auf der Suche nach etwas Neuem. Etwas, das seine Fans «komplett vom Hocker haut» – und das dauere natürlich eine Weile. Darum bittet Dieter seine Followerinnen und Follower um etwas Geduld: «Gebt mir ein bisschen Zeit zum Nachdenken.»

Seine Fans jedenfalls scheint die Neuigkeit zu freuen. In den Kommentaren unter Dieters Video zeigen sie sich ermutigend: «Gut Ding will Weile haben», schreibt ein Instagram-User, während eine andere gleich Vorschläge für Dieters neue Show anbringt: «Mach am Besten was mit Bruce zusammen!» Eine weitere Followerin lobt: «Alles, was du machst, ist grossartig und wird ein Erfolg, du bist und bleibst einfach der Beste.»