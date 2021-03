Deutscher Regisseur : Dieter Wedel wegen Vergewaltigung angeklagt

Der deutsche Regisseur Dieter Wedel soll 1996 eine Schauspielerin in einem Hotel vergewaltigt haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben, Wedel bestreitet die Vorwürfe.

Er soll die Schauspielerin Jany Tempel (links in einer Aufnahme aus einem TV-Spielfilm) 1996 bei einem Vorstellungsgespräch vergewaltigt haben.

Die Staatsanwaltschaft München I hat den Regisseur Dieter Wedel wegen Vergewaltigung angeklagt. Wedel wird vorgeworfen, eine Schauspielerin im Jahr 1996 bei einem Vorstellungsgespräch in einem Hotel vergewaltigt zu haben, wie die Ermittlungsbehörde am Freitag mitteilte. Der Fall des mutmasslichen Vergewaltigungsopfers Jany Tempel wurde 2018 durch einen Medienbericht bekannt, daraufhin nahm die Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf.

Danach habe er sie in ein Hotelzimmer gelockt: «Er setzte sich rittlings auf mich, packte meinen Kopf bei den Haaren und schlug ihn immer wieder aufs Bett, einmal an die Wand und dann einmal auf die Bettkante. Er hat mir ins Gesicht gespuckt, seinen Speichel wieder abgeschleckt und gesagt: Wenn du mich küsst, kriegst du Schokolade», so Gemsch gegenüber dem Magazin der «Zeit» (Bezahlartikel).