Dietikon: Schwerer Unfall in Dietikon – Helikopter und Sanität im Einsatz

In der Nähe der Tramstation Maienweg in Dietikon ist es laut einem News-Scout am Sonntagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. «Ich hörte einen lauten Knall. Danach bin ich nach draussen gegangen. Was genau passiert ist, weiss ich nicht», so der 28-jährige N.K.