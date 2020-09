Diesen Taschenaschenbecher verteilte die Stadt Dietikon am Samstag an Pfadikinder.

Manuela Suter ist entsetzt, als ihr 14-jähriger Sohn am Samstag mit einem portablen Aschenbecher nach Hause kommt. Geschenkt bekam er das ungewöhnliche Präsent von der Stadt Dietikon, die sich auch mit einer Gravur darauf verewigte. Mit dem Aschenbecher habe sich die Infrastrukturabteilung der Stadt Dietikon beim 14-Jährigen für seine Teilnahme am Clean-up-Day bedankt, sagt Suter.

Sie findet das Geschenk völlig unpassend: «Einem Kind schenkt man doch keinen Aschenbecher», sagt die Mutter zu 20 Minuten. Ihr Sohn habe mit seiner Pfadigruppe am Anlass teilgenommen. Neben dem 14-Jährigen hätten also dreissig bis vierzig Kinder – «teils sogar noch jüngere» – von der Stadt Dietikon Aschenbecher geschenkt bekommen.

Eltern sind erzürnt

«Nächstes Jahr gibts dann ein Päckli Zigaretten», entrüstet sich Suter. Doch sie ärgert sich nicht nur am fehlenden Gespür für Tabakprävention bei der Stadtverwaltung, sondern auch über die Auswahl des Giveaways: «Für die Kinder, die vier Stunden lang freiwillig den Güsel der Stadt auflasen, hätte man wirklich ein gescheiteres Geschenk finden können.» Ein gratis Badi-Eintritt zum Beispiel. Suter ist mit ihrem Unmut nicht alleine.

Auch ein Dietiker Vater, der anonym bleiben will, hat wenig Freude am Mitbringsel seines 14-jährigen Sohnes: «Eine Stadt sollte Kindern keine Aschenbecher schenken», sagt er. «Wir wissen nicht, was wir damit machen sollen. Wir sind alles Nichtraucher.» Er meint: «Statt den Tabakkonsum Minderjähriger zu fördern, hätte die Stadt lieber der Pfadi etwas gespendet.»