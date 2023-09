Dietikon ZH: Musik des Wiesn-Gaudi ist im ganzen Quartier zu hören

Auf dem Rapidplatz in Dietikon fand am Wochenende das Wiesn-Gaudi statt. Die laute Musik drang dabei nicht nur in die Wohnungen direkt daneben, sondern auch hinaus ins Quartier.

Das Wiesn-Gaudi auf dem Rapidplatz in Dietikon war auch für die entfernteren Anwohner und Anwohnerinnen deutlich zu hören. 20min/News-Scout

Darum gehts: Vergangene Woche beklagte eine Dietikerin gegenüber 20 Minuten, dass mit dem Wiesn-Gaudi in diesem Jahr nun ein weiteres lautes Fest auf dem Rapidplatz durchgeführt wird.

Vonseiten der Stadt Dietikon und des Veranstalters hiess es, dass man Lärmemissionen auf ein ertragbares Mass bringen wird.

Ein Video eines News-Scouts stellt das Anliegen der Stadt und des Veranstalters nun infrage.

Eine Anwohnerin des Rapidplatzes in Dietikon wandte sich vergangene Woche verzweifelt an 20 Minuten. Sie berichtete, dass auf dem Platz neben ihrer Wohnsiedlung dieses Jahr ein weiteres Fest stattfinden soll. Beim neuen Event handelt es sich um das Wiesn-Gaudi, ein Oktoberfest des Veranstalters Voice Event GmbH. «Freundliche Unterstützung» erhält das Fest von der Stadt Dietikon. «Ich bin mir sicher, dass der Lärm dieses Festes mich wieder bis in alle Nacht wachhalten wird», so die Dietikerin.

Angesprochen auf die Vorwürfe der Anwohnerin schrieben die Stadt Dietikon und der Festveranstalter, dass es ihnen ein grosses Anliegen sei, «die Lärmemissionen soweit es geht zu reduzieren und auf ein ertragbares Mass zu bringen».

Musik dröhnt laut durchs Quartier

Bereits am Donnerstag liess sich dieses «grosse Anliegen» seitens der Stadt und der Voice Event GmbH jedoch infrage stellen. Aufnahmen eines News-Scouts (38) zeigen, wie das Wiesn-Gaudi bereits in voller Lautstärke stattfand. Aufgenommen wurde das Video nicht einmal direkt am Rapidplatz, sondern aus einiger Entfernung. «Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es in den Wohnungen direkt neben dem Festzelt getönt haben muss – bei uns drang der Bass ja sogar laut und deutlich durch die geschlossenen Fenster», sagt der 38-Jährige.

Laut dem Dietiker sei die Party am Donnerstag bis kurz vor 23 Uhr gegangen und die Lautstärke der Musik sei nach 22 Uhr nicht hörbar reduziert worden. «Ich finde es toll, wenn man den Platz belebt», sagt der News-Scout, «aber ich verstehe komplett, dass Anwohnende des Rapidplatzes genervt sind, wenn man sie bis spätabends derart lauter Musik aussetzt.»

Anwohner wurden nicht über verfrühten Beginn informiert

Dass das Oktoberfest bereits am Donnerstag steigen würde, hätten die Anwohner und Anwohnerinnen nicht gewusst, so eine Dietikerin. Die Frau wohnt direkt beim Rapidplatz und habe sich gewundert, wieso da Frauen einen Tag zu früh im Dirndl vor dem Festzelt standen. Die Dietikerin habe deshalb im Internet nachgeschaut und dadurch erfahren, dass das Wiesn-Gaudi bereits am Donnerstag sein Zelt öffnet – allerdings nicht für die Öffentlichkeit, sondern für private Firmenanlässe.

Gespielt habe die Musik bis 23 Uhr, danach hätten die vielen Besucherinnen und Besucher teils unter lautem Gejohle und Gelächter das Gelände verlassen. Damit sei aber noch keine Nachtruhe eingekehrt: «Kaum waren die Gäste gegangen, begannen auch schon die Aufräumarbeiten: Es wurden Bänke verstellt und haufenweise Glas entsorgt.» Gedauert habe das Aufräum-Prozedere bis kurz vor ein Uhr nachts. «Man bedenke: Es war ein Wochentag, die Schlafzimmer der Wohnsiedlung zeigen zumeist in Richtung Rapidplatz und es leben viele Kinder hier», so die Anwohnerin.

Stadt äussert sich nicht

Auf Anfrage bei der Stadt Dietikon gibt deren Polizeichef Marco Bisa Auskunft. Die Stadt selber äussert sich nicht. Laut Bisa hat der Veranstalter bei der Musik die maximale Lautstärke von 93 Dezibel eingehalten. Auch sei die Musik pünktlich ausgemacht worden. Dennoch habe die Polizei aufgrund des Wiesn-Gaudis zwei Lärmklagen erreicht, und zwar am Donnerstag. Ansonsten sei es zu keinen weiteren Vorfällen gekommen. Das Video lässt Bisa unkommentiert.

Der Veranstalter war für 20 Minuten bis Redaktionsschluss nicht erreichbar.