Dietikon ZH: Das Treiben auf diesem Platz bringt Anwohner zum Verzweifeln

Eine Dietikerin wurde am vergangenen Samstag bereits um sieben Uhr in der Früh von lauten Bauarbeiten aus dem Schlaf gerissen. Der Grund für das Hämmern, Bohren und Klappern: das «Wiesn-Gaudi» auf dem Rapidplatz. Laut der Dietikerin, die neben besagtem Platz in einer Wohnsiedlung mit 2500 Bewohnerinnen und Bewohner lebt, habe der Aufbau des Festzelts nicht nur früh begonnen, sondern auch bis spät gedauert: «Gewerkelt wurde bis kurz vor ein Uhr nachts.» Die Wiesn-Gaudi selbst findet am Freitag und Samstag dieser und nächster Woche statt. Musik wird bis Mitternacht gespielt.