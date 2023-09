Dietikon: Alarm schreckt Bevölkerung auf

Der laute Alarm war in ganz Dietikon zu hören.

Ein schriller Alarmton schreckte am Samstagvormittag die Bevölkerung von Dietikon im Kanton Zürich auf, wie mehrere News-Scouts berichten. Auf Videos ist der durchdringende Ton zu hören, dessen Quelle offenbar unbekannt ist. «Niemand weiss, woher das kommt», so ein News-Scout. Der Alarm dauere nun schon seit über 20 Minuten an. Losgegangen sei es um circa 11.30 Uhr.