Dietlikon ZH: Um 0.30 Uhr überholte er die Polizei – mit 200 statt 80 km/h

Die Kantonspolizei Zürich hat in der Nacht auf Donnerstag in Dürnten und später in Wallisellen Männer angehalten, die mit übersetzter Geschwindigkeit unterwegs waren.

Die Kantonspolizei Zürich musste in der Nacht auf Donnerstag gleich zwei Mal eingreifen: Am Mittwochabend kurz nach 23.15 Uhr passierte ein Auto mit 102 km/h statt der erlaubten 80 km/h eine Geschwindigkeitsmessstelle an der Rütistrasse in Dürnten ZH. Der 56-jährige Lenker liess sich an der Messstelle nicht anhalten, konnte aber kurze Zeit später gestoppt und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann trotz Führerausweisentzug und in angetrunkenem Zustand gefahren war.