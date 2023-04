Dietmar Hamann nimmt Yann Sommer nach Attacke in Schutz

Hier ist der Freistosstreffer gegen Yann Sommer zu sehen. ARD

Darum gehts Der FC Bayern München spielt 1:1 gegen die TSG Hoffenheim.

Yann Sommer kann den Gegentreffer nicht verhindern.

Sky-Experte Didi Hamann spricht im Anschluss erneut über den Nati-Goalie.

55 Minuten lang deutete wenig am Samstagnachmittag auf einen Bayern-Ausrutscher hin. Der Bundesliga-Leader führte dank eines Treffers von Pavard (17. Minute) zu Hause mit 1:0 gegen Hoffenheim, Nati-Goalie Yann Sommer war komplett beschäftigungslos.

Doch dann ging bei den Münchner plötzlich gar nichts mehr. Die Folge war der Gegentreffer in der 71. Minute durch Hoffenheims Andrej Kramaric. Der Nati-Goalie war am Freistoss des Stürmers zwar noch dran, konnte das 1:1 aber nicht verhindern. In Deutschland dürften die bislang doch eher unbegründeten Diskussionen um Sommer nun noch mehr Fahrt aufnehmen.

Lob und Kritik für Yann Sommer

Und tatsächlich meinte die ehemalige deutsche Nationalspielerin und heutige Sky-Expertin Julia Simic, dass der 34-Jährige beim Gegentor «unglücklich» ausgesehen habe. Didi Hamann, ebenso Experte bei Sky, war anderer Meinung. Während er unter der Woche den Nati-Goalie noch scharf kritisierte und ihn mit den Worten «heillos überfordert» attackierte, nahm er ihn nun in Schutz.

Angesprochen auf die Diskussionen um Sommers Grösse stellte er klar: «Sommer ist so klein, wie er auch vor zehn Jahren war. Dennoch ist er seit jeher ein hervorragender Torhüter!» Das stehe ausser Frage. «Und heute nehme ich ihn in Schutz», so Hamann. «Wenns bei dir gut läuft, dann springt der Ball an den Pfosten, dann hältst du ihn.» Einen solchen Lauf habe Yann aber derzeit nicht. «Aber eben, ich nehme ihn in Schutz. Ich denke, er hatte Angst vor dem Pfosten, Angst davor, dass er mit dem Kopf in den Pfosten kracht.»

Vor der Partie gegen Hoffenheim hatten die Bayern-Goalie-Legenden Jean-Marie Pfaff und Sepp Maier Sommer heftig kritisierten. «Ich habe ihn gegen Manchester City nicht wiedererkannt», sagte beispielsweise Pfaff gegenüber der «TZ» und dem «Münchner Merkur». «Ich weiß nicht, hat er Schlaftabletten genommen?» Auch Maier hielt sich nicht zurück und meinte zynisch: «Es ist nicht seine Schuld, dass ihn die Torhüterexperten zu den Bayern geholt haben.» Sommer sei ein guter Goalie, ein überragender sei er nicht.

Thomas Tuchel kritisiert seine Mannschaft

Und Tuchel? Der Bayern-Coach war nach dem 1:1 gegen die TSG Hoffenheim sauer. «Das müssen wir erstmal verarbeiten. Das ist auf jeden Fall ein grosser Rückschritt von der Leistung und von der Überzeugung», sagte der Münchner Trainer. «Wir hatten zu wenig Tempo, zu wenig Tempowechsel, waren zu fehlerhaft. Wir haben keine Sicherheit reinbekommen. Wir haben angefangen, nachlässig zu verteidigen. Dann den Freistoss reinbekommen.» Auf dem Platz sei sein Team alles schuldig geblieben.

Nur weil Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart in der Nachspielzeit noch den Ausgleich zum 3:3 kassiert hatte, behielten die Münchner in der Tabelle ihren Zwei-Punkte-Vorsprung vor dem BVB. «Wir haben genug eigene Baustellen, haben genug zu klären. Es interessiert mich nicht, was auf anderen Plätzen passiert», sagte Tuchel. «Wir müssen bei uns schauen, selbstkritisch sein.» Es lohne sich nicht, sich über andere Ergebnisse zu freuen.