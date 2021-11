Non-Fungible Tokens : Digitale Autogrammkarten – YB lanciert eigene NFT-Kollektion

Als erster Fussballclub der Welt verkauft YB demnächst eigene NFT’s auf der Verkaufsplattform Shopify. Bei den sogenannten Non-Fungible Tokens, kurz NFT, handelt es sich um digitale Besitzurkunden, die momentan einen wahnsinnigen Hype erleben.

Sie sind ähnlich wie früher die Sammelkarten aus Karton oder Papier, nur jetzt halt in digital: NFT’s. So beschreibt sie der Chief Digital Officer für BSC YB, Reto Steffen. Die YB-NFT’s in Form von digitalen Autogrammkarten sind ab nächstem Mittwoch erhältlich, aber auch streng limitiert. Von jedem Spieler der ersten Mannschaft gibt es 50 digitale Karten. Ein Pack mit drei Karten wird 98 Franken kosten.