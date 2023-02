Internet: Firma lässt digitale Daten verschwinden

SRF gibt an, dass mindestens 43 Kundinnen und Kunden aus der Schweiz stammten.

Die Firma Eliminalia verspricht auf ihrer Webseite, die eigene Zukunft neu aufzubauen, indem sie unerwünschte oder fehlerhafte Informationen aus dem Internet löscht. Sie hat 14 Niederlassungen in der ganzen Welt verteilt. Eliminalia führt nach eigenen Angaben eine Tiefenrecherche im Internet nach allen Informationen durch – sei es ein Artikel, ein Blog, Social-Media-Posts oder sogar eine falsche Identität –, die in der Suche auftauchen. «Wir finden alles, was über Sie oder Ihr Unternehmen online steht, sowohl positiv als auch negativ.»