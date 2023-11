Digitaler Franken: Nationalbank testet ab Dezember staatliche Währung

Die Blockchain-Technologie spielt auch in der Finanzbranche eine immer wichtigere Rolle.

Die SNB stellt die Bargeldversorgung in der Schweiz sicher und hat die Aufgabe, einen effizienten Zahlungsverkehr und Stabilität für den Schweizer Finanzplatz zu gewährleisten. Auch im Hinblick auf die zunehmende Implementierung der Blockchain-Technologie in der Finanzbranche.

Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Ripple sind mittlerweile auch bei Schweizer Banken handelbar und immer mehr Vermögenswerte werden tokenisiert, also auf einer Blockchain abgebildet. Um mit dieser Entwicklung Schritt zu halten und dem Ruf der Schweiz als führendes Finanz- und Technologiezentrum gerecht zu werden, testet die SNB seit mehreren Jahren die Möglichkeiten eines staatlichen, digitalen Frankens. Das Projekt nennt sich Helvetia.

SNB startet Pilotphase mit digitalem Schweizerfranken

Dieses Projekt geht nun in die dritte Phase. Als eine der ersten Nationalbanken weltweit führt die SNB am 1. Dezember einen realen Schweizer Digitalfranken zur Abwicklung von digitalen Wertpapiertransaktionen für Finanzinstitute ein. Sechs Banken sind beim Pilotprojekt, welches bis im Juni 2024 dauert, involviert: Banque Cantonale Vaudoise, Basler Kantonalbank, Commerzbank, Hypothekarbank Lenzburg, UBS und Zürcher Kantonalbank.

Die Banken können dabei reale Transaktionen in einer Live-Umgebung abwickeln. Als Plattform dient dabei die regulierte SIX Digital Exchange (SDX), die auf der Blockchain-Technologie basiert. Vorherige Projektphasen fanden jeweils in einer Testumgebung statt.