60’000 Tonnen CO2 reduziert - Digitec-Galaxus-Kundinnen und -Kunden haben 1,3 Millionen Franken fürs Klima bezahlt

Shoppen und dabei das Klima schützen: Seit einem Jahr können Kundinnen und Kunden bei Digitec Galaxus einen Beitrag fürs Klima bezahlen. Damit soll der durch den Einkauf verursachte Schaden an der Umwelt kompensiert werden. Innerhalb eines Jahres sind so über 1,3 Millionen Franken zusammengekommen, wie Digitec Galaxus mitteilt.

Bei zehn Prozent aller Bestellungen hat die Kundschaft die einkaufsbedingten C02-Emissionen direkt im Shop kompensiert. Das dadurch generierte Geld hat der Onlinehändler an die Organisation South Pole gespendet. Diese setzt sich gegen die Abholzung tropischer Regenwälder ein, fördert erneuerbare Energien und treibt lokale Bildungsinitiativen voran.

Die Klimaschutzprojekte können mit dem Kompensationsgeld von Digitec Galaxus im Schnitt 60’000 Tonnen CO2 ausgleichen. Mit den Klimaschutzbeiträgen hat die Shopping-Community also umgerechnet in etwa die Treibhausgasemissionen des Kantons Appenzell Innerrhoden neutralisiert.

Dabei bezahlen die Schweizerinnen und Schweizer je nach Region den Extrabetrag fürs Klima. So wird in der Thurgauer Gemeinde Berlingen mit über 19 Prozent am häufigsten kompensiert. Auf dem zweiten Platz liegt die Stadt Bern mit 18,9 Prozent.