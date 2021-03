Diese Werbung hängt aktuell in der Deutschschweiz an Plakatwänden.

In der Deutschschweiz hängen derzeit an verschiedenen Orten Plakate der Migros-Onlinetochter Digitec. Dabei setzt das Unternehmen auf echte Kundenkommentare aus dem Online-Shop. Ein Plakat sorgt für Kritik. Darauf steht: «So schön wie der Busen der Jungfrau Maria.» So beschreibt ein Digitec-Kunde den Controller für die Spielkonsole Xbox. In einem St. Galler Bus ist einer Frau das Plakat aufgefallen und sie hat es in einer regionalen Facebook-Gruppe gepostet. Damit löste sie eine Diskussion aus. Eine Userin schreibt: «Ich finde die Reklame sexistisch und daneben. Eine solche Werbung nervt einfach.» Weitere Kommentare lauten «Ganz einfach: Dumm», «primitiv» oder «absolut daneben». Ein Mann schreibt: « Bis jetzt dachte ich immer, dass Geschmacklosigkeit und dreckige Werbung eine untere Grenze haben. Leider werde ich immer wieder eines Besseren belehrt .»