Frühzeitig bestellen empfohlen – Digitec, Migros und Manor warnen vor Warenmangel an Weihnachten

Davor warnen mehrere Händler in der Schweiz, die Gründe dafür sind die Lieferengpässe in Asien.

Die Lieferprobleme in Asien sorgen für Warenstaus in der Schweiz.

Die Lieferprobleme in Asien werden uns auch an Weihnachten beschäftigen. Jetzt warnen Händler vor Last-Minute-Einkäufen. Wer plant, die Geschenke auf den letzten Drücker zu kaufen, der könnte am Schluss vor leeren Regalen stehen. Chip-Mangel, Stromausfälle, Warenstaus wegen Corona-Massnahmen – Gründe für den Warenmangel gibt es viele. Und die Nachfrage steigt.